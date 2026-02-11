Un nuovo decreto punta a velocizzare le espulsioni dei migranti condannati. Il governo intende accelerare le procedure per rimpatriare chi ha ricevuto una condanna definitiva, senza dover attendere tempi troppo lunghi. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro spiega che la reclusione nel Paese d’origine di chi commette reati può avvenire solo con il consenso del reo, puntando a semplificare le norme e ridurre i ritardi. La questione si farà particolarmente calda nei prossimi mesi, mentre si cerca di trovare un equilibrio tra sicurezza

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: «La reclusione nel Paese d’origine di chi commette reati è possibile solo con il consenso del reo. Il ricorso del detenuto contro il provvedimento del giudice non dovrebbe più sospendere gli allontanamenti. Serve più durezza». «Grazie all’operazione verità, fatta dalla Verità. Sono quotidianamente assediato da richieste di provvedimenti svuotacarceri, sul presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico. Se abbiamo circa 60.000 detenuti e 144.822 persone “in area penale esterna”, vuol dire che sono più quelli fuori che dentro». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Espulsioni più veloci dei migranti condannati»

Approfondimenti su Espulsioni veloci

In Italia, ci sono circa 60 mila persone in carcere e oltre 144 mila fuori dalle celle, in attesa di giudizio o condannate.

Il governo si prepara a varare un nuovo decreto sulla sicurezza, con misure che prevedono espulsioni più rapide e un rafforzamento delle azioni contro le baby gang.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Espulsioni veloci

Argomenti discussi: Sicurezza, i sospetti accompagnati in caserma: così funzionerà il fermo di 12 ore; Moviola Como-Atalanta, Ahanor espulso dopo 7': cosa è successo nei primi minuti di partita; Torres, settimana decisiva per la salvezza: doppia trasferta da non sbagliare, dilemmi di formazione per Greco; Dal Cdm ok al Dl Sicurezza: sì a fermo preventivo e scudo penale.

Migranti, Delmastro vuole una rivoluzione sulle espulsioni: il piano tra ricorsi e azioni più velociSiamo quotidianamente assediati da richieste di provvedimenti svuotacarceri, sul presupposto che saremmo un sistema carcerocentrico. Se abbiamo circa 60.000 detenuti e 144.822 persone in area penale ... msn.com

Sicurezza, la nuova stretta. Il ministro Piantedosi ha pronto il piano: leggi antimaranza, tutele agli agenti ed espulsioni più velociIn arrivo il nuovo pacchetto sicurezza del governo. Una serie di norme che sta per approdare in Parlamento. Ne ha parlato mercoledì alla Camera il ministro Piantedosi durante il question time. Si ... blitzquotidiano.it

Nella #Ue passa la linea italiana: stretta sugli irregolari ed espulsioni più veloci. Il commissario Brenner: "Porteremo ordine a casa nostra" x.com

Nella #Ue passa la linea italiana: stretta sugli irregolari ed espulsioni più veloci. Il commissario Brenner: "Porteremo ordine a casa nostra" - facebook.com facebook