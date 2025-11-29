Migranti Piantedosi rilancia la linea della fermezza | flussi regolati E smonta la liturgia della sinistra buonista sulle risorse che salvano la patria
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi usufruisce della ribalta del meeting del Med 5 a La Valletta e degli Stati Generali della Ripartenza a Bologna per delineare in modo netto l a strategia del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori, e per smontare i cavalli di battaglia della sinistra buonista che forza (e non da oggi) motivazioni e slogan sul tema dell’immigrazione. Il messaggio è chiaro: l’Italia, in accordo con gli altri Paesi di primo approdo ( Cipro, Grecia, Malta, Spagna ), intende imporre un nuovo approccio europeo, basato sulla legalità, sul controllo e sul rigore. Di più. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
