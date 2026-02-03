Strage di migranti nel Mediterraneo | oltre mille morti durante il ciclone Harry Il racconto di un superstite | La barca si è capovolta non trovo più la mia famiglia

Oltre mille persone si sono trovate a perdere la vita nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry. Sono naufraghi che cercavano di raggiungere l’Italia partendo da Tunisia e Libia, ma la tempesta ha rovesciato le loro imbarcazioni. Un superstite ha raccontato di come la barca si sia capovolta e di aver perso la sua famiglia in mezzo al mare. La tragedia si aggiunge a una lunga serie di incidenti simili, e ora si cerca di ricostruire cosa sia successo esattamente.

«Oltre mille morti», denuncia Laura Marmorale, la presidente dell'associazione che dal 2018 soccorre i migranti nel Mediterraneo centrale. «Una strage invisibile», continua, «perché questa volta non ci sono corpi di bambini o adulti sulle spiagge, ma solo i racconti di chi, come Ramadan Konte, si è salvato e dei familiari dei dispersi, che da giorni denunciano di non avere più notizie di mogli, mariti, figli, amici imbarcatisi nei giorni in cui il ciclone Harry si abbatteva su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando interi paesi sulla terraferma, e facendo naufragare una decina di barconi sulle rotte che dalla Tunisia e dalla Libia portano in Italia».

