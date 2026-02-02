Strage di migranti durante il ciclone Harry | Mille persone disperse nel Mediterraneo centrale

Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry. Centinaia di migranti sono rimasti dispersi, e il rischio di tragedia aumenta di ora in ora. Le autorità cercano di rintracciare le imbarcazioni scomparse, mentre le testimonianze parlano di imbarcazioni in balia delle onde e di persone che cercano di salvarsi in tutti i modi. La situazione è molto grave e ancora tutta da chiarire.

Decine di imbarcazioni partite dalla Tunisia sono scomparse tra le onde con centinaia di migranti a bordo. Le autorità europee hanno mappato 380 dispersi, ma il numero supera le 1000 persone secondo le testimonianze raccolte sulle spiagge di Sfax.

