Migranti Conte | Meloni attacca magistrati per lei è sempre colpa di altri

Giorgia Meloni ha criticato i magistrati, accusandoli di essere influenzati dai sondaggi e di agire senza indipendenza. La premier ha commentato il video in cui la leader di Fratelli d’Italia punta il dito contro i giudici, sostenendo che la politica cerca sempre di scaricare le responsabilità sugli altri. Meloni ha poi aggiunto che questa strategia serve a distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali. La sua presa di posizione ha suscitato reazioni diverse nel mondo politico e giudiziario. Intanto, la polemica continua a dividere gli schieramenti.

l video di Giorgia Meloni che attacca i magistrati? “Hanno letto i sondaggi e sono fortemente preoccupati. Adesso dicono di depoliticizzare un referendum che di per sé è politico. Non è un referendum tecnico, perché non velocizza la giustizia e non investe nulla nell’efficienza dei processi. C’è solo la volontà politica di separare ancora di più i pubblici ministeri dai giudici. La casta dei politici non deve essere toccata, mentre i cittadini comuni possono subire tranquillamente nuovi reati e inasprimenti di pene”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Uno strano dono” di Nico Piro al Senato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, Conte: "Meloni attacca magistrati, per lei è sempre colpa di altri" Governo: Schlein, 'Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'Il dibattito politico in Italia si riaccende con le dichiarazioni di Schlein, che critica le parole di Meloni riguardo a presunti complotti. Dritto e rovescio, Conte attacca Meloni: "Con 27 come lei a Bruxelles..."Mentre Giorgia Meloni si trova a Bruxelles per incontri internazionali, in Italia Giuseppe Conte interviene nel programma Dritto e rovescio, criticando la premier con durezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Migranti e giudici, Meloni attacca: Contro di noi toghe politicizzate; Altro che asse italo-tedesco, sugli Eurobond c'è il nein di Berlino. Duello Conte-Meloni: l’Europa al bivio del debito comune (C. Meier); Meloni attacca le toghe 'politicizzate' sui migranti, 'ci ostacolano'. Migranti, Conte: Meloni attacca magistrati, per lei è sempre colpa di altri(LaPresse) l video di Meloni che attacca i magistrati? Hanno letto i sondaggi e sono fortemente preoccupati. Adesso dicono di depoliticizzare ... stream24.ilsole24ore.com Migranti, Meloni: Una parte politicizzata della magistratura continua a ostacolarciL'intervento sui social di Giorgia Meloni sul tema migranti e magistratura. L'attacco ad una parte politicizzata che ostacola il Governo. newsmondo.it L’offensiva dopo lo stop al rimpatrio di un uomo con 23 condanne: «Lo Stato dovrà risarcirlo». Scontro sui fondi del Comitato per il No, Conte: «C’è la privacy». Nordio: «Non è intimidazione» facebook