Dritto e rovescio Conte attacca Meloni | Con 27 come lei a Bruxelles

Mentre Giorgia Meloni si trova a Bruxelles per incontri internazionali, in Italia Giuseppe Conte interviene nel programma Dritto e rovescio, criticando la premier con durezza. L'intervento di Conte si inserisce nel contesto di un dibattito politico acceso, caratterizzato da posizioni divergenti tra i principali protagonisti dell’attuale scena politica italiana. In questo scenario, le dichiarazioni di Conte vengono percepite come parte di una strategia comunicativa volta a sottolineare le differenze con Meloni.

Mentre il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni incontra a Bruxelles il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz, per un bilaterale prima dell'inizio dei lavori del Consiglio europeo informale, in Italia Giuseppe Conte va a Dritto a rovescio, il talk del giovedì sera di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, e spara a zero sulla premier con tempismo perlomeno rivedibile e qualche argomento come minimo "pretestuoso". "Dobbiamo mettere insieme" l' Unione europea e l' Alleanza atlantica "perché altrimenti ci stiamo avviando al declino del vecchio ordine mondiale, non c'è la aurora di un nuovo ordine mondiale e precipitiamo nel caos più totale", avverte il presidente del Movimento 5 stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

