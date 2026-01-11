Governo | Schlein ' Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'

Il dibattito politico in Italia si riaccende con le dichiarazioni di Schlein, che critica le parole di Meloni riguardo a presunti complotti. La leader del Partito Democratico sottolinea come le difficoltà del governo nel creare leggi efficaci siano da attribuire alle proprie inefficienze, piuttosto che a interventi esterni dei magistrati. Una riflessione che invita a un’analisi più approfondita sulla capacità amministrativa e legislativa dell’attuale esecutivo.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Meloni grida al complotto ma se ogni volta fa cilecca è il governo che non sa scrivere bene le leggi, non è colpa dei magistrati". Lo ha detto Elly Schlein a In onda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

