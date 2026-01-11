Governo | Schlein ' Meloni grida al complotto ma se fa sempre cilecca colpa non dei magistrati'

Il dibattito politico in Italia si riaccende con le dichiarazioni di Schlein, che critica le parole di Meloni riguardo a presunti complotti. La leader del Partito Democratico sottolinea come le difficoltà del governo nel creare leggi efficaci siano da attribuire alle proprie inefficienze, piuttosto che a interventi esterni dei magistrati. Una riflessione che invita a un’analisi più approfondita sulla capacità amministrativa e legislativa dell’attuale esecutivo.

Governo, Schlein: no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni, destra è divisa su tutto - Mezz'ora dopo l'approvazione del Mercosur, la Lega è ... notizie.tiscali.it

Governo: Schlein, nemmeno una parola di Meloni su sanità e scuola - “In tre ore di conferenza stampa da Giorgia Meloni nemmeno una parola sulle principali preoccupazioni degli italiani: la sanità pubblica e il carovita, e nemmeno sulla scuola. welfarenetwork.it

Referendum giustizia, al comitato per il NO Elly Schlein attacca: "Questo governo non sa scrivere le leggi". Link e video nei commenti - facebook.com facebook

Referendum giustizia, al comitato per il NO Elly Schlein attacca: "Questo governo non sa scrivere le leggi"

