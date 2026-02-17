Gentoo migra su Codeberg | stop a Microsoft e Copilot per proteggere l’open source e la libertà del codice

Gentoo ha deciso di trasferire il suo codice su Codeberg dopo aver evitato l’utilizzo di GitHub, in risposta alle preoccupazioni sulla privacy e sulla gestione del progetto. La scelta mira a mantenere il controllo sulla propria comunità e a ridurre il rischio di dipendenza dalle grandi aziende tecnologiche, come Microsoft. Questa mossa si traduce in una maggiore autonomia per gli sviluppatori e nella tutela della libertà di scelta nel mondo open source.

Gentoo Rompe gli Schemi: La Distribuzione Linux Abbandona GitHub per Difendere l’Open Source dall’AI di Microsoft. Gentoo Linux, una delle distribuzioni Linux più longeve e rispettate, ha compiuto una mossa radicale: ha avviato la migrazione dei propri repository da GitHub alla piattaforma Codeberg. La decisione, presa il 17 febbraio 2026, è una diretta conseguenza delle politiche di Microsoft sull’intelligenza artificiale, in particolare dell’imposizione di GitHub Copilot, e segna un punto di svolta nel dibattito sulla libertà e l’autonomia nel mondo dell’open source. Un Gigante dell’Open Source Prende una Posizione Netta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

