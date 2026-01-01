Nuove scoperte misteri e specie aliene negli abissi del Carso | vi portiamo nelle acque del Timavo

Le acque del Timavo nel Carso nascondono segreti ancora da scoprire, tra nuove scoperte, misteri e specie aliene. I corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia rappresentano un patrimonio naturalistico e storico, ricco di elementi da esplorare e studiare. In questo contesto si intrecciano aspetti scientifici, geografici e storici, offrendo uno sguardo approfondito su un territorio unico e ricco di enigmi da svelare.

Quella dei corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia è una storia interessante e affascinante. Fatta di scienza, geografia e storia. Ma anche di leggende, miti e faccende popolari. Il Piave nasce qui, ma poi scorre per quasi la sua interezza in Veneto. Il Tagliamento, il nostro re, fa invece il.

