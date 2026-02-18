Michele Mancuso deputato FI agli arresti domiciliari per corruzione

Michele Mancuso, deputato di Forza Italia, si trova agli arresti domiciliari perché si sospetta abbia preso 12 mila euro per favorire un'associazione sportiva. Secondo la procura di Caltanissetta, Mancuso avrebbe diviso la somma in tre parti e l’avrebbe consegnata per ottenere vantaggi illeciti. La vicenda riguarda un episodio di corruzione che coinvolge direttamente il politico e un'organizzazione sportiva locale.

Secondo la procura di Caltanissetta, il deputato regionale avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche per favorire un'associazione sportiva dilettantistica I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l'arresto ai domiciliari nell'ambito dell'indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. La misura cautelare, eseguita dalla squadra mobile, riguarda anche il suo più stretto collaboratore, Lorenzo Tricoli. Il provvedimento dispone inoltre una misura interdittiva di dodici mesi nei confronti dei rappresentanti dell'associazione sportiva dilettantistica Genteemergente.