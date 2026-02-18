Il deputato regionale di Fi Mancuso ai domiciliari per corruzione

Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, si trova agli arresti domiciliari dopo essere stato indagato per corruzione dalla Procura di Caltanissetta. La procura ha accusato Mancuso di aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, legato a una vicenda che coinvolge presunti favori e pressioni su alcuni imprenditori locali. La decisione di mettere il politico sotto tutela domiciliare arriva dopo una serie di verifiche e intercettazioni che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati.

Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione «per un atto contrario ai doveri d'ufficio dalla Procura di Caltanissetta». I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l'arresto ai domiciliari nell'ambito dell'indagine che coinvolge altre cinque persone sulla gestione di fondi regionali. Secondo l'accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12 mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l'associazione Gentemergente destinataria di 98 mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta. Fondi per spettacoli in Sicilia, domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso Nell'inchiesta su presunte irregolarità nell'assegnazione di contributi pubblici coinvolto anche il collaboratore Lorenzo Tricoli. Misure interdittive per tre rappresentanti dell'associazione Genteem. Inchiesta Caltanissetta su corruzione, arrestato deputato regionale Mancuso (FI) (ANSA) - CALTANISSETTA, 18 FEB - Arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'assegnazione di fondi pubblici. Tangenti per eventi, stop ai sequestri nell'inchiesta sulle mazzette Il caso del deputato Mancuso: restituiti soldi e un immobile agli indagati