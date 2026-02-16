commesso palestinese allontana tifosi israeliani in uno store di milano cortina 2026 licenziato

Un commesso palestinese ha cercato di allontanare un gruppo di tifosi israeliani con bandiere nello store di Milano-Cortina 2026, gridando “Palestina libera” ripetutamente. La scena è avvenuta ieri, quando i tifosi si erano avvicinati al negozio per acquistare gadget legati ai Giochi. La sua reazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i clienti presenti, alcuni dei quali hanno chiamato la polizia. Dopo l’incidente, il negozio ha deciso di licenziare il dipendente.

Fa allontanare un gruppo di tifosi israeliani con tanto di bandiere dicendo “Palestina libera” più volte. Per questo motivo un commesso palestinese, dipendente di un negozio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è stato licenziato. “Del dipendente allo store siamo stati informati, è accaduto quattro giorni fa. Non è un dipendente di Milano Cortina ma di un ‘subcontractor’. Siamo intervenuti nel ricordare il rispetto delle regole che sono valide sia per chi è dipendente diretto del comitato e sia per chi lavora come fornitore come in questo caso. Abbiamo sensibilizzato al rispetto delle regole, presuppongono non un tema legato al contenuto ma legato al comportamento e quindi evitare commenti o pensieri personali che esulano dal contesto professionale e lavorativo”, fa sapere Luca Casassa, head of Media Relations & Digital Communications della Fondazione Milano Cortina 2026, nel consueto briefing del Cio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

