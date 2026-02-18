Tre intossicati da fumo e danni per parecchie decine di migliaia di euro. E’ questo il triste bilancio dell’ incendio scoppiato nella tarda mattinata ha distrutto il negozio edicola "Il Punto" sul porto canale di Cesenatico. Siamo in corso Giuseppe Garibaldi, sull’asta di Levante, dove per cause ancora da accertare da parte dei Vigili del fuoco, improvvisamente si sono sprigionate delle fiamme, che hanno alimentato lingue di fuoco e sprigionato tanto fumo. L’allarme è scattato alle 12.30, quando alcuni residenti e passanti hanno visto del fumo uscire dagli infissi del negozio che al momento era chiuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Edicola distrutta dalle fiamme

