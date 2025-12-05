Auto distrutta dalle fiamme Devono intervenire i vigili del fuoco
I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti poco prima delle 18 di oggi, 5 dicembre, per domare le fiamme che hanno distrutto un'autovettura nel Comune di Montevarchi. La squadra della sede valdarnese ha provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza lo scenario. Non ci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Tutti vogliono l’auto usata “ZERO PROBLEMI”. Nella realtà non esiste. E proprio lì, nel tuo sogno, i furbi ci sguazzano. In questo video ti faccio vedere perché: • un report con 6 danni di carrozzeria NON significa per forza “auto distrutta”, ma spesso solo lavori tr - facebook.com Vai su Facebook
Notte di fuoco a Corigliano Rossano, auto distrutta in via Matteotti: indagini in corso - Vettura ridotta a carcassa dal rogo in pochi minuti e aria che si è fatta irrespirabile nei dintorni. Si legge su cosenzachannel.it
Salento, due incendi nella notte: ancora auto distrutte dalle fiamme - Notte movimentata per i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in due distinte situazioni a causa di alcune auto incendiate. Da leccesette.it
FOTO. Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Busto - Una macchina ha preso fuoco intorno alle 4 di questa mattina in via Azimonti. Come scrive varesenoi.it
Auto di un consigliere comunale in fiamme a Laterza: indagano i carabinieri - Il consigliere regionale Di Cuia: "Siamo vicini al collega e alla sua famiglia" ... Scrive rainews.it
Incendio nella notte, auto distrutta dalle fiamme a Domodossola - Avvolta dalle fiamme anche la tettoia sotto cui era parcheggiata l'auto. Si legge su novaratoday.it
Auto distrutta da un incendio, le fiamme danneggiano una seconda vettura (video) - Le fiamme hanno distrutto la vettura danneggiando una macchina in sosta vicino. Come scrive romatoday.it