Metteva pietre sui binari arrestato un 20enne nel Bolognese

Un ragazzo di 20 anni nel Bolognese è stato arrestato dopo aver posato pietre sui binari. La polizia ha scoperto a casa sua vari oggetti collegati a movimenti antagonisti. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata, che ha portato al sequestro di materiale sospetto. Secondo le prime indagini, il giovane avrebbe agito per disturbare il traffico ferroviario. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di atti vandalici legati a gruppi estremisti nella zona. Le autorità continuano a indagare su eventuali collegamenti e motivazioni.

I carabinieri di Castel San Pietro Terme (Bologna) hanno arrestato un 20enne imolese dopo averlo visto mettere alcune pietre sui binari ferroviari. A casa del fermato i militari avrebbero rinvenuto vario materiale che sarebbe riconducibile all'area dell'estremismo antagonista. L'arresto è avvenuto nella serata di martedì 17 febbraio: gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo la chiamata al 112 di un cittadino, che ha segnalato la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea Ancona-Piacenza. L'accusa nei confronti del 20enne è quella di attentato alla sicurezza dei trasporti.