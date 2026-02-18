Metropolitana a Monza l' iter burocratico si ferma ancora | che cosa si rischia

La metropolitan di Monza si blocca di nuovo a causa di intoppi burocratici, rallentando i lavori già avviati. La ripresa dei cantieri rischia di slittare di un anno e mezzo, lasciando in sospeso un progetto che da anni aspetta di diventare realtà. La mancanza di autorizzazioni ufficiali mette a rischio la consegna della linea, con i lavori fermi da mesi e nessuna data certa per il riavvio.

Ancora ritardi, costi alle stelle (5-6 milioni di euro in più ogni mese di stop). Ma forse la soluzione c'è per velocizzare i tempi Metropolitana a Monza: si ferma (ancora) prima di partire con l’iter burocratico. E il rischio è che la fermata allungherà l’attesa di altri 12 mesi mettendo seriamente in pericolo la realizzazione di quel progetto che Monza attende da decenni. Così che quelle sette fermate della Lilla che vedranno a Monza il capolinea (al Polo Istituzionale) sono ancora ferme. “La chiave che rallenta l’iter è il decreto 952025 - spiega HQMonza, l’associazione che da anni si batte per portare la metropolitana in città -.🔗 Leggi su Monzatoday.it

