Sciopero 12 dicembre 2025 metropolitana bus e treni | cosa si ferma e quando a Milano e in Lombardia

Il 12 dicembre 2025 a Milano e in Lombardia si prevede uno sciopero che coinvolgerà metropolitane, autobus e treni, proclamato dalla Cgil. L’interruzione del servizio interesserà l’intera giornata, coinvolgendo sia i settori pubblici che privati. Ecco le informazioni principali su cosa e quando si fermeranno i trasporti durante questa giornata di protesta.

Milano, giovedì 11 dicembre 2025 – Lo sciopero proclamato dalla Cgil riguarda l'intera giornata di venerdì 12 dicembre 2025 e interessa tutti i settori, pubblici e privati. Le iniziative di protesta coinvolgono l'intera regione, mentre trasporti e servizi pubblici applicano le fasce tutelate previste dalla normativa. La mobilitazione si estende per tutta la giornata, mentre il comparto ferroviario prevede l'astensione dal lavoro fino alle 21. L'impatto più significativo si registra sulla mobilità urbana e sulla rete ferroviaria, con un servizio ridotto. Atm Milano: metro, bus e tram nelle fasce garantite.

Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l'intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi pubblici e scuola: orari e settori coinvolti - Domani, venerdì 12 dicembre, l'Italia è alle prese con lo sciopero generale nazionale della CGIL contro la legge di bilancio