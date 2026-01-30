Alluvione agronomi frenano sull' ordinanza di ricostruzione | Si rischia un caos burocratico

Gli agronomi di Ravenna stoppano l’ordinanza di Ricostruzione firmata da Fabrizio Curcio. La loro opposizione mette in discussione la rapidità con cui si voleva avviare la ricostruzione, temendo un caos burocratico. La questione si fa più complicata, tra dubbi e ritardi, e rischia di rallentare gli aiuti ai cittadini colpiti dall’alluvione.

L'Ordine di Ravenna analizza il nuovo provvedimento del commissario Curcio: bene il riconoscimento dei danni di settembre 2024, ma pesa “l'incognita” del portale Sfinge e delle interpretazioni dei tecnici Non è tutto oro quello che luccica. L’ordinanza 55 firmata dal Commissario straordinario per la ricostruzione Fabrizio Curcio pubblicata lo scorso 15 gennaio per aggiornare i sostegni post-alluvione, incassa un giudizio sospeso dall'Ordine degli Agronomi e dei Forestali di Ravenna. Se da un lato il provvedimento accoglie alcune richieste storiche, dall'altro solleva lo spettro di “nuovi rallentamenti burocratici” che potrebbero tenere ancora al palo le aziende agricole.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ricostruzione post-alluvione, tra aperture e incertezze: gli Agronomi di Ravenna sull’Ordinanza n. 55A oltre due anni dagli eventi alluvionali che hanno messo in ginocchio ampie porzioni dell’Emilia-Romagna, il percorso della ricostruzione continua a ... ravennanotizie.it

