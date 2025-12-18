Legambiente contro i tagli al trasporto | Metro C ferma Roma-Lido e Roma Nord al collasso

Il settore del trasporto pubblico italiano affronta una crisi crescente, con tagli e inefficienze che mettono a rischio la mobilità urbana. Le recenti riduzioni di fondi e risorse compromettono la qualità e l’efficienza di servizi fondamentali come la Metro C di Roma e la M4 di Milano. Una situazione che richiede attenzione e interventi urgenti per garantire un futuro sostenibile e accessibile alle città.

Roma, 18 dicembre 2025 – Il trasporto pubblico italiano continua a perdere “pezzi”. Il Fondo Nazionale Trasporti varrà nel 2026 il 38% in meno rispetto al 2009 se si considera l’inflazione, mentre la legge di Bilancio 2026 toglie risorse decisive alla metro C di Roma, alla M4 di Milano e al collegamento Afragola–Napoli. Nel 2024 hanno circolato inoltre 185 treni regionali in meno rispetto al 2023 a causa delle dismissioni dei rotabili più vecchi non compensate da acquisti sufficienti di nuovi convogli. Nel frattempo, il Ponte sullo Stretto assorbe 15 miliardi di euro per poco più di 3 chilometri, mentre con un terzo di quella cifra – 5,4 miliardi – si stanno realizzando 250 chilometri di tranvie in 11 città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Sciopero generale a Roma il 28 novembre: stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma Leggi anche: Lo sciopero generale ferma l’Italia: “Due milioni nelle piazze”. Da Roma a Isernia, l’onda contro il silenzio sul genocidio a Gaza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Legambiente su trasporti in Calabria: Tagli, treni vecchi e governo insiste per il Ponte; Nuovo report Pendolaria, le linee peggiori in Italia da Nord a Sud; Taglio del 38% ai fondi del trasporto locale: il calvario quotidiano di milioni di pendolari; Meloni taglia fondi al trasporto pubblico, ma il Ponte sullo Stretto (bocciato dalla Corte dei Conti) assorbe…. Legambiente contro i tagli al trasporto: “Metro C ferma, Roma-Lido e Roma Nord al collasso” - Meno treni regionali e risorse dirottate sulle grandi opere stradali, mentre cresce la mobility poverty ... ilfaroonline.it

Pendolaria 20ª edizione, Legambiente: il Governo taglia i fondi al trasporto pubblico - Trasporto pubblico: la legge di Bilancio 2026 toglie risorse alla metro C di Roma, alla M4 di Milano e al collegamento Afragola–Napoli. ecoincitta.it

LEGAMBIENTE - Presentata "Pendolaria", tutti i dati su mobilità e trasporto pubblico in Campania - Centinaia di migliaia di cittadine e cittadini che soffrono quotidianamente dei problemi legati alla mancanza di un trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, adeguato alle loro esigenze e ... napolimagazine.com

Legambiente interviene sulla pratica del taglio radicale della chiome degli alberi, le così dette "capitozzature"... pratiche definite dall'associazione irregolari e giudicate dannose e che avvengono in diversi comuni della provincia... a cominciare da quello di Pist - facebook.com facebook

. @Legambiente denuncia il taglio "del 75% delle risorse", previsto in Manovra, "destinate al Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano": si rischia incorrere in infrazioni Eu e si danneggia la salute pubblica. #ANSAAmbiente bit.ly/4p x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.