Metro C verso Roma nord firmato il contratto per la nuova tratta fino a Farnesina

Roma Capitale e il Consorzio Metro C hanno firmato il contratto per la nuova tratta della metro C, che collegherà Farnesina a piazzale Clodio. Questa opera mira a migliorare i collegamenti nella zona nord della città, contribuendo allo sviluppo del sistema di trasporto pubblico romano. La realizzazione della tratta T1 rappresenta un passo importante per l’ammodernamento della rete metro di Roma.

Roma Capitale e il Consorzio Metro C hanno sottoscritto il contratto per la realizzazione della tratta T1 della metro C di Roma, da Farnesina a piazzale Clodio. Parliamo di un’opera dal valore complessivo di 778 milioni di euro per la quale è in corso la realizzazione del progetto definitivo. I. 🔗 Leggi su Romatoday.it

