Metro C fino a Farnesina | partono i cantieri L’obiettivo è avere le nuove sei stazioni entro il 2036 dice il sindaco Gualtieri

Il sindaco Gualtieri ha annunciato l’avvio dei lavori per la linea Metro C fino a Farnesina, a causa della necessità di migliorare il trasporto pubblico. I cantieri sono stati aperti oggi, nonostante i possibili disagi per i cittadini. Entro il 2036, sono previsti sei nuove stazioni in questa tratta. Gualtieri ha sottolineato che rinviare i lavori non avrebbe portato benefici, e ha confermato l’impegno a rispettare la tabella di marcia. I lavori rappresentano un passo importante per potenziare la rete di trasporto della città.

Si lavorerà in parallelo sulle due tratte (Venezia-Mazzini e Mazzini-Farnesina) per fare più in fretta. Intanto con i nuovi treni scenderà la frequenza della linea verde "Rimandare non dà nessun beneficio. Apriamo i cantieri oggi sapendo che potranno esserci disagi, ma che è la cosa giusta da fare", dice il sindaco Roberto Gualtieri. Nella sala della Protomoteca in Campidoglio scorrono, una dopo l'altra, le slide di presentazione delle sei future stazioni della Metro C: Chiesa Nuova, Castel San'Angelo-Piazza Pia, Ottaviano, Mazzini, Auditorium e Farnesina. Sette chilometri – con tanto di triplo attraversamento sottoterra del Tevere – che allungheranno la linea verde oltre la stazione di piazza Venezia.