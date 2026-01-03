Metro B verso Guidonia via libera ai progetti | sei nuove stazioni fino a Setteville

La città di Roma avanza con il progetto di estensione della Metro B verso Guidonia, approvando i piani per sei nuove stazioni fino a Setteville. La giunta capitolina ha approvato i documenti necessari, puntando a ottenere i finanziamenti governativi per la realizzazione dei nuovi binari e infrastrutture. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità tra Roma e il territorio circostante.

Un nuovo passo in avanti per far arrivare la metro B fino a Setteville, nel comune di Guidonia. La giunta capitolina ha approvato due importanti documenti progettuali con i quali andrà, poi, a bussare al governo per ottenere i fondi per realizzare i nuovi binari e sei nuove stazioni.

Roma si espande: il prolungamento della metro B e le stazioni che arriveranno - Un altro passaggio tecnico è stato compiuto per il prolungamento della metro dalla Capitale verso Tivoli. msn.com

Metro D, il Campidoglio cerca fondi per il progetto: 27 fermate del costo di 9 miliardi, lavori dal 2027 e per 10 anni - La lunghezza sarà di circa 30,5 chilometri, appena pronti i progetti di fattibilità dovranno essere trovati i finanziamenti. msn.com

