Falsa partenza della metro C di Gualtieri | nelle nuove stazioni non c’è campo e il buco farà felici i borseggiatori

La nuova fase della metro C di Gualtieri si rivela una delusione: nelle stazioni, il segnale di telefonia è assente e il vuoto tra i binari crea opportunità per i borseggiatori. Un investimento che prometteva innovazione digitale si traduce invece in disservizi e rischi, minando la fiducia dei pendolari e mettendo in discussione l’efficacia del progetto.

© Secoloditalia.it - Falsa partenza della metro C di Gualtieri: nelle nuove stazioni non c’è campo e il buco farà felici i borseggiatori Altro che innovazione digitale nei trasporti romani, la nuova metro C è tutt’altro che all’avanguardia. Stiamo parlando della linea più costosa d’Europa, come riporta Il Tempo, che però ha dei problemi con lo “standard wireless” preventivato dal sindaco Roberto Gualtieri. Le nuove sanzioni, che collegano Pantano al Colosseo, hanno dei problemi non indifferenti con la rete telefonica e la connessione dati: nello specifico, sulle banchine appena inaugurate non c’è campo e la situazione non cambia neanche a bordo dei treni. In sostanza, l’unico cambiamento visibile sugli smartphone è negativo, con il traffico dati bloccati, zero tacche sulla ricezione e la scritta “Sos” ben visibile sullo schermo in alto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Roma, Metro C: oggi aperte due nuove stazioni Leggi anche: Metro C, Roma apre due nuove stazioni nel cuore della città: Colosseo e Porta Metronia diventano fermate-museo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tra la falsa partenza della Raggi e lo spettro scissione nel Pd, lo spread arriva a 190 Metro, ancora una falsa partenza: giallo sui tempi del collaudo, ennesimo rinvio - L’apertura della metro di superficie – che però sarebbe più corretto chiamare tram – all’inizio era stata ipotizzata per autunno 2024, poi al termine delle festività ... unionesarda.it Il giudice restituisce di nuovo il fascicolo al pm: le imputazioni sono generiche. Ancora una falsa partenza a quasi cinque anni dal dramma - facebook.com facebook Il giudice restituisce di nuovo il fascicolo al pm: le imputazioni sono generiche. Ancora una falsa partenza a quasi cinque anni dal dramma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.