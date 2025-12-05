L’obiettivo di Gualtieri | Metro C di piazza Venezia aperta entro il Giubileo 2033

Roma, 5 dicembre 2025 – “Una Roma che si trasforma e guarda al futuro, ma lo fa con il linguaggio anche dell’arte contemporanea, consapevole del suo passato: questa stazione è straordinariamente avanzata dal punto di vista tecnologico, ma contemporaneamente ci consentirà di riscoprire il nostro passato arrivando in profondità. Sarà una stazione museo, ma è molto bello che durante i lavori della sua realizzazione il cantiere sia illuminato dall’arte contemporanea ”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla presentazione della terza opera del progetto murales, esposta sul cantiere della Metro C di Piazza Venezia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

