Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 18 febbraio 2026
Il cielo grigio e le piogge intense in Campania sono il risultato di una perturbazione che si sta spostando sulla regione. Le previsioni indicano nubi dense e rovesci diffusi, con temperature che si attestano tra i 7 e i 12 gradi. In alcune zone, come Napoli e Salerno, le strade si sono allagate a causa delle forti piogge.
Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1685m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge.
Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 4 febbraio 2026Questa mattina, in Campania, il cielo è grigio e pesante.
Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 11 febbraio 2026Oggi in Campania il cielo sarà nuvoloso e ci saranno piogge sparse.
Meteo, mercoledì sole poi intensa fase di maltempo: le previsioniMercoledì 18 febbraio tempo soleggiato ma dalla sera si avvicinerà una nuova perturbazione a partire dal Nord. Giovedì maltempo e venti tempestosi. Le previsioni meteo ... meteo.it
Meteo, inizio settimana instabile e ventoso: le previsioniPerturbazione nr.10 di febbraio in transito: ancora piogge su alcuni settori, venti nord-occidentali e mari agitati. Le previsioni meteo del 16-17 febbraio ... meteo.it
Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell’Osmer per la giornata di oggi #meteo facebook
#Meteo #Previsioni #18febbraio Notte con cielo velato al Nord e parte del centro, più sereno al Sud. Domani nubi in aumento su Nord e regioni tirreniche con piogge deboli tra liguria e alta Toscana. Sole su Adriatico e Sud. Maestrale in attenuazione x.com