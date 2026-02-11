Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 11 febbraio 2026

Oggi in Campania il cielo sarà nuvoloso e ci saranno piogge sparse. Le temperature si mantengono stabili, senza grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. La giornata si preannuncia grigia, con un clima fresco che potrebbe influenzare gli spostamenti dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Avellino – cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2188m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Questa mattina, in Campania, il cielo è grigio e pesante.

