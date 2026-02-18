Meteo effetto-Azzorre | ecco cosa accadrà nel weekend

Le perturbazioni provenienti dalle Azzorre stanno portando condizioni meteorologiche instabili in Italia. Nel weekend, il clima cambierà rapidamente: si passerà da giornate soleggiate a piogge intense e temperature più basse. Le previsioni indicano che alcune regioni vedranno nevicate anche a quote collinari. Le correnti umide e fredde continueranno a muoversi sul territorio, creando un quadro meteorologico molto variabile. Molti cittadini dovranno prepararsi a cambi repentini nel tempo durante i prossimi giorni.

Un meteo ballerino quello che caratterizzerà l'Italia nei prossimi giorni. In poche ore, infatti, si passerà dalla primavera al ritorno dell'inverno fino alla svolta definitiva. A confermarlo le previsioni di Lorenzo Tedici per IlMeteo.it, affiancate dagli aggiornamenti di 3BMeteo. Se da un lato si toccheranno punte di 15°C in Pianura Padana nelle fasi più miti, dall’altro il passaggio perturbato di giovedì riporterà scenari pienamente invernali, con neve fino a 600 metri e localmente anche più in basso. La vera svolta, però, è attesa nel weekend, quando l’Anticiclone delle Azzorre tornerà ad abbracciare la Penisola, spazzando via il maltempo e regalando un anticipo di primavera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, effetto-Azzorre: ecco cosa accadrà nel weekend Leggi anche: "Una lunga fase anomala": ecco cosa accadrà al meteo Meteo, weekend di primavera: torna l’anticiclone delle Azzorre con punte di 19 gradiL’anticiclone delle Azzorre porta un weekend di primavera in Italia, con temperature che raggiungono i 19 gradi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meteo: in arrivo i primi tepori, assaggio di Primavera in Italia. Ecco quando e dove; Meteo Alpi, scontro tra Stau e Föhn: ecco dove cadrà la NEVE Lunedì 16; Meteo Weekend, in arrivo una svolta primaverile: ecco l’ultima previsione. Meteo fine settimana: ancora tanta pioggia, ma con l'Anticiclone delle Azzorre tornerà il sole. Ecco quando arriva la svolta climaticaLorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma, a fine evento, l’eccezionalità delle piogge delle prime 6 settimane del 2026: a Roma è stato il 3° gennaio più piovoso dal 1782 ... affaritaliani.it Previsioni meteo, assaggio di primavera in Italia: ecco quando e doveDopo la nuova perturbazione che tra giovedì 19 e venerdì 20 vedrà non solo il ritorno della pioggia, ma anche quello della neve sui nostri rilievi, nel weekend arriva uno stop al freddo. Primi tepori ... tg24.sky.it ALLERTA METEO Per effetto dell’allerta diramata dalla Protezione Civile Regionale, con la quale si comunica il messaggio di allerta arancione (N° 1 del 14.02.2026) rischio idrogeologico - temporali, ho ’ el facebook #Meteo: temperature, freddo accentuato con l'effetto windichill, le aree interessate x.com