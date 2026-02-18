Meteo effetto-Azzorre | ecco cosa accadrà nel weekend

Le perturbazioni provenienti dalle Azzorre stanno portando condizioni meteorologiche instabili in Italia. Nel weekend, il clima cambierà rapidamente: si passerà da giornate soleggiate a piogge intense e temperature più basse. Le previsioni indicano che alcune regioni vedranno nevicate anche a quote collinari. Le correnti umide e fredde continueranno a muoversi sul territorio, creando un quadro meteorologico molto variabile. Molti cittadini dovranno prepararsi a cambi repentini nel tempo durante i prossimi giorni.

Un meteo ballerino quello che caratterizzerà l'Italia nei prossimi giorni. In poche ore, infatti, si passerà dalla primavera al ritorno dell'inverno fino alla svolta definitiva. A confermarlo le previsioni di Lorenzo Tedici per  IlMeteo.it, affiancate dagli aggiornamenti di  3BMeteo. Se da un lato si toccheranno punte di 15°C in Pianura Padana nelle fasi più miti, dall’altro il passaggio perturbato di giovedì riporterà scenari pienamente invernali, con neve fino a 600 metri e localmente anche più in basso. La vera svolta, però, è attesa nel weekend, quando l’Anticiclone delle Azzorre tornerà ad abbracciare la Penisola, spazzando via il maltempo e regalando un anticipo di primavera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meteo, weekend di primavera: torna l’anticiclone delle Azzorre con punte di 19 gradiL’anticiclone delle Azzorre porta un weekend di primavera in Italia, con temperature che raggiungono i 19 gradi.

