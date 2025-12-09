Una lunga fase anomala | ecco cosa accadrà al meteo

Dopo che il mese di novembre è stato caratterizzato da frequenti incursioni d'aria fredda e gelida di estrazione artica, dicembre è iniziato e proseguirà in maniera diametralmente opposta, ossia con l'ingombrante presenza di un anticiclone di origine africana che rimarrà sull'Italia almeno fino alla metà del mese. Le condizioni meteo sull'Italia, quindi, si apprestano ad essere anomale per alcuni giorni. Perturbazioni "bloccate". Gli esperti de Ilmeteo.it parlano di " anomalia climatica " visto il periodo dell'anno con un clima anche molto mite soprattutto su colline e montagne con il manto nevoso che verrà messo a dura prova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Una lunga fase anomala": ecco cosa accadrà al meteo

