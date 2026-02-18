Metalmeccanici in affanno | soffre l' automotive e aumenta la cassa integrazione

Il settore metalmeccanico italiano sta attraversando un momento difficile a causa della crisi dell’automotive. Secondo il report Fim-Cisl, la transizione verso le auto elettriche e il caro energia colpiscono duramente le aziende della componentistica, che devono affrontare una riduzione degli ordini e una crescente incertezza. Molte fabbriche sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione per far fronte alla diminuzione della produzione. La situazione rischia di peggiorare nei prossimi mesi, con un impatto diretto sull’occupazione nel settore.

È una situazione di sofferenza diffusa quella fotografata dal report sulle crisi del settore metalmeccanico realizzato dal sindacato Fim-Cisl. L'analisi, che ha coinvolto circa un migliaio di aziende, ha evidenziato un coinvolgimento in ammortizzatori sociali di 115.000 lavoratori nel 2025, il 12% in più rispetto al 2024. Una situazione coerente con i dati Istat che vedono una crescita nel settore metalmeccanico delle ore di cassa integrazione per il secondo semestre 2025 del +17%, con 261 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate tra comparto metalmeccanico e siderurgico. Se tengono i settori ferroviario, aerospaziale e della difesa, al contrario l'industria dell'elettrodomestico, la siderurgia e l'automotive continuano ad attraversare un periodo difficile dal punto di vista economico e occupazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Metalmeccanici in affanno: soffre l'automotive e aumenta la cassa integrazione Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operaiAutomotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operai. Metalmeccanici, a Forlì-Cesena +15% di cassa integrazione. Cisl: "Preoccupano le vertenze Sacim e Bipres"Nel territorio di Forlì-Cesena, i metalmeccanici registrano un aumento del 15% nelle ore di cassa integrazione, segnalando una fase di rallentamento nel settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Metalmeccanici in affanno: soffre l'automotive e aumenta la cassa integrazioneL’allarme del report Fim-Cisl: transizione elettrica e costo dell'energia mettono in crisi la componentistica italiana ... msn.com COSA C’ENTRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CON IL CAST DI SANREMO È una domanda semplice, ma necessaria. Viviamo in un Paese attraversato da problemi enormi e concreti: – una sanità pubblica in affanno, – scuole che cadono a pezzi, – s facebook