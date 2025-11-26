google offre i suoi chip anche a meta e nvidia accusa il colpo in borsa

Anche l’intelligenza artificiale impone una diversificazione. Spesso però questa ha delle conseguenze con effetto domino. È proprio quello che è successo nel Triangolo delle Bermuda composto Google-Meta-Nvidia. La società di Mark Zuckerberg (come tante altre) starebbe trattando con Big G per ottenere i suoi chip TPU, unità di elaborazione tensoriale, anche se i dettagli non sono chiari. Non si sa bene in che modo Meta intenda sfruttarli, se per addestrare i suoi strumenti per l’inferenza. Qualsiasi sia l’obiettivo, parliamo certamente di miliardi di dollari. Ma un accordo ancora non c’è e, come sottolinea il Wall Street Journal, non è detto che ci sia. 🔗 Leggi su Formiche.net

