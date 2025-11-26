Nvidia liquida la minaccia Google | I loro chip per l' IA? Noi siamo avanti di una generazione

Tra pressioni competitive e nuovi accordi nel settore, Nvidia rivendica il primato nelle GPU destinate all'IA e assicura che il suo ecosistema resta irraggiungibile dai concorrenti, anche aspiranti tali. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Nvidia liquida la minaccia Google: “I loro chip per l'IA? Noi siamo avanti di una generazione”

Leggi anche questi approfondimenti

ASUS NUC 15 Performance è il mini PC ultra potente e compatto, progettato per offrirti prestazioni superiori in un formato ridotto. Equipaggiato con processori Intel Core Ultra 200 e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, ASUS NUC 15 Performance garantisce u - facebook.com Vai su Facebook

Nvidia liquida la minaccia Google: “I loro chip per l'IA? Noi siamo avanti di una generazione” - Tra pressioni competitive e nuovi accordi nel settore, Nvidia rivendica il primato nelle GPU destinate all'IA e assicura che il suo ecosistema resta irraggiungibile dai concorrenti, anche aspiranti ta ... Come scrive dday.it

Nvidia in fiamme a Wall Street: bruciati 150 miliardi mentre Google e Meta preparano il colpo sui chip AI - Il possibile investimento di Meta nei semiconduttori AI di Alphabet mette pressione su Nvidia: crollo fino al 7%, mentre Google sfiora i 4. Scrive affaritaliani.it

Nvidia rompe il silenzio: la difesa contro Google e Michael Burry - Solitamente è Nvidia l'azienda a cui gli altri devono rispondere, e non il contrario. Riporta fortuneita.com