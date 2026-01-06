Messa in tv 6 gennaio 2026 Epifania dove vedere su Rai 1 e Tv2000 | orari luogo streaming

La messa dell’Epifania del 6 gennaio 2026 sarà trasmessa su Rai 1 e Tv2000. Per seguire la cerimonia, è possibile consultare gli orari e i canali di trasmissione, sia in diretta televisiva che in streaming. Di seguito, troverete tutte le informazioni utili su orari, luogo, modalità di visione e piattaforme online per seguire l’evento.

Messa in tv 6 gennaio 2025 (Epifania), dove vedere su Rai 1 e Canale 5, Tv2000: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 6 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 6 gennaio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 6 gennaio 2026, Solennità dell'Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, alle ore 9.

Festa dei Popoli il 6 gennaio, - In occasione della solennità dell’Epifania, il 6 gennaio, la Diocesi di Cremona celebra anche quest’anno la Festa dei Popoli, un momento di preghiera che richiama il valore universale del ... cremonaoggi.it

Cambio programmazione Mediaset 6 gennaio: cancellati Forbidden Fruit e Io sono Farah - Il daytime della rete ammiraglia subirà delle ulteriori modifiche in occasione della giornata ... it.blastingnews.com

Venerdì 9 gennaio una messa e un momento di riflessione in una chiesa nel centro di Roma - facebook.com facebook

