Messa in tv 24 dicembre 2025 Vigilia di Natale dove vedere su Rai 1 e Tv2000 | orari luogo streaming

. Oggi, 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale, su Rai 1 e Tv2000 va in onda in serata la Messa nella di Natale, la prima presieduta da Papa Leone XIV. Appuntamento alle ore 22 dalla Basilica di San Pietro, per la Messa nella Notte Santa di Natale, per celebrare la venuta del Signore. In tv e streaming: orario, luogo e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 24 dicembre 2025, Vigilia di Natale, alle ore 22, dalla Basilica di San Pietro in Roma con Papa Leone XIV. Collegamento su Rai 1 dalle 21. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming Leggi anche: Messa in tv 7 dicembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Leggi anche: Messa in tv 14 dicembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Papa Leone XIV, le celebrazioni di Natale su; Natale, tutto quello che c’è da vedere in Tv; Natale su Tv2000: le celebrazioni con Papa Leone, film e documentari; I programmi TV di oggi, 24 dicembre 2025 | L’Opinionista. Messa di Natale in TV, a che ora va in onda il 24 e 25 dicembre - Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV celebrerà i riti del Natale con diretta televisiva sulla rete ammiraglia: ecco i dettagli. libero.it

