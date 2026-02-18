Filippine fedeli celebrano il Mercoledì delle Ceneri

Le Filippine hanno iniziato il Mercoledì delle Ceneri con processioni e messe, perché i fedeli vogliono prepararsi spiritualmente alla Pasqua. A Manila, le chiese sono state affollate di persone che hanno ricevuto la cenere sulla fronte, simbolo di penitenza e riflessione. Durante le celebrazioni, molti hanno portato candele e croci di fiori, dimostrando il loro impegno nella tradizione religiosa.

Un Segno di Fede nella Cenere: Le Filippine Iniziano la Quaresima. Manila, Filippine – Il Mercoledì delle Ceneri ha segnato un momento di profonda spiritualità per la maggioranza dei filippini, dando ufficialmente il via al periodo quaresimale che precede la Pasqua. Migliaia di fedeli hanno partecipato ai riti in tutto il paese, con una particolare affluenza registrata nella chiesa di Baclaran a Manila, un simbolo della fervente fede cattolica che caratterizza la nazione. Radici Profonde: Il Cattolicesimo nelle Filippine. Circa l’85% della popolazione filippina si identifica come cattolica, un’eredità di oltre tre secoli di colonizzazione spagnola.🔗 Leggi su Ameve.eu Mercoledì delle Ceneri in cattedrale, primo appuntamento di Quaresima e veglia delle QuarantoreMercoledì 18 febbraio, l’Arcivescovo ha celebrato la Messa in cattedrale alle 18, dando inizio alla Quaresima e alla veglia delle Quarantore, dopo le funzioni delle 8 e delle 11. Il 18 febbraio mercoledì delle ceneri, inizia la QuaresimaIl mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri, segna l’inizio della Quaresima nella diocesi. Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle Ceneri Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Filippine, fedeli celebrano il Mercoledì delle CeneriI cattolici filippini hanno partecipato ai riti del Mercoledì delle Ceneri che segnano l’inizio della Quaresima. La ricorrenza apre i 40 giorni che precedono la Pasqua, dedicati a digiuno, preghiera e ... tg24.sky.it Mercoledì delle Ceneri: perché si celebra, cosa significa e come viene vissuto in tutto il mondoRicordati uomo che polvere sei, e polvere ritornerai, recita la liturgia del Mercoledì delle Ceneri durante la quale il sacerdote, in paramenti di colore viola (simbolo di penitenza), pone la cenere ... msn.com Sacre Ceneri Introducendoci al tempo quaresimale la Chiesa propone alla riflessione dei fedeli la lettura del brano del profeta Gioele nel quale Dio rivolge al popolo di Israele un forte richiamo: «Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, facebook