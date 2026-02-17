Comincia la Quaresima mercoledì 18 con il Vescovo la Messa delle Ceneri

Il vescovo Beschi ha officiato la Messa delle Ceneri alle 20,30 in Cattedrale, dando avvio alla Quaresima mercoledì 18, e molti fedeli si sono riuniti per ricevere la tradizionale imposizione delle ceneri. La cerimonia ha richiamato numerosi partecipanti, che hanno ascoltato le parole di monsignor Beschi e ricevuto i simboli di penitenza. Sul sito della Diocesi sono disponibili materiali e sussidi pensati per aiutare le persone a prepararsi alla Pasqua.

LA CELEBRAZIONE. Alle 20,30 in Cattedrale con monsignor Beschi. Sul sito della Diocesi i sussidi ideati per accompagnare la preparazione alla Pasqua. Si apre mercoledì sera 18 febbraio, in Cattedrale, il tempo liturgico della Quaresima. Alle 20,30 il Vescovo Francesco Beschi celebrerà la Messa solenne del mercoledì delle Ceneri, con il rito dell'imposizione delle Ceneri sul capo dei fedeli e dei sacerdoti concelebranti. È l'evento che segna l'avvio del cammino di quaranta giorni in preparazione alla Pasqua. Le Ceneri imposte sul capo dei fedeli indicano un segno della volontà di pentirsi, convertirsi, rinnovare la vita cristiana, mentre il celebrante pronuncia una formula di ammonimento scegliendo fra «Convertiti e credi al Vangelo» oppure «Ricordati uomo che sei polvere e polvere tornerai».