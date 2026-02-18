Mercoledì delle Ceneri 2026 | significato riti e curiosità

Il Mercoledì delle Ceneri del 2026 si svolge mercoledì 18 febbraio, poco dopo il Carnevale, che quest’anno si è concluso con grandi sfilate e maschere. La data si determina con il calendario lunare, segnando l’inizio della Quaresima, un periodo di quaranta giorni di preparazione spirituale. In molte chiese, i fedeli ricevono le ceneri come segno di penitenza e umiltà. Le celebrazioni prevedono processioni e momenti di riflessione, attirando numerosi partecipanti nelle piazze italiane e straniere. La giornata si distingue per il suo forte valore simbolico.

Roma, 18 febbraio 2026 – Arriva subito dopo i festeggiamenti del Martedì grasso e conclude la follia del Carnevale: mercoledì 18 febbraio 2026 la Chiesa cattolica celebra il Mercoledì delle Ceneri, giorno che segna l’ inizio della Quaresima, il tradizionale periodo prima di Pasqua. Data mobile, il Mercoledì delle Ceneri ogni anno si lega al calendario liturgico e alla Pasqua, che nel 2026 cadrà il 5 aprile. Con le Ceneri si chiude definitivamente il tempo del Carnevale e si entra in una fase di preparazione, riflessione e sobrietà. Il significato del rito delle ceneri. Il gesto centrale della giornata è l’imposizione delle ceneri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercoledì delle Ceneri 2026: significato, riti e curiosità Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Il Mercoledì delle Ceneri del 18 febbraio 2026 ha aperto ufficialmente la Quaresima, un rito che risale a secoli fa e che rappresenta un momento di riflessione e purificazione per molti fedeli. Mercoledì delle Ceneri 2026: Quaresima tra riflessione, giustizia sociale e ricerca di valori in un’Italia che cambia.Il Mercoledì delle Ceneri del 2026, che cade il 18 febbraio, segna l'inizio della Quaresima in Italia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Canti per il Mercoledì delle Ceneri /A – 18 febbraio 2026; Mercoledì delle Ceneri 2026: il giorno che apre la Quaresima tra digiuno, riflessione e rinnovamento; Mercoledì delle Ceneri 2026: significato, origine, digiuno e tutto quello che c’è da sapere; Mercoledì delle Ceneri 2026. Mercoledì delle Ceneri 2026: significato, riti e curiositàIl 18 febbraio si apre la Quaresima. Dal rito della cenere al digiuno, cosa rappresenta il Mercoledì delle Ceneri nel calendario cristiano ... msn.com Mercoledì delle Ceneri 2026, inizia la Quaresima: origine, significato e tradizioni. IMMAGINI, VIDEO, FRASIIl Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima, il periodo di 40 giorni (esclusi i domeniche) che precede la Pasqua nel calendario cristiano. Cade sempre 46 giorni prima della Domenica di Pa ... strettoweb.com Perché la Quaresima comincia proprio con il Mercoledì delle Ceneri Un gesto antichissimo, fatto di polvere e silenzio, che ricorda la fragilità della vita… ma soprattutto l’urgenza della conversione. Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/1802a2 facebook Mercoledì delle Ceneri Statio e Messa di #PapaLeoneXIV Oggi #18febbraio ore 16.30 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #mercoledìdelleceneri #Quaresima x.com