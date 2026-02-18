Mercedes W17 | le rivoluzionarie novità su pance fondo e diffusore

Nel secondo giorno di test a Bahrain, Mercedes ha introdotto novità sulla W17, a causa di difficoltà nel migliorare le prestazioni. La casa tedesca ha aggiornato le pance, il fondo e il diffusore, cercando di aumentare l’efficienza aerodinamica. Le nuove soluzioni sono state testate sul circuito, con l’obiettivo di ottenere risposte più chiare sulle possibili evoluzioni della monoposto. I tecnici si concentrano sulla messa a punto, sperando di risolvere i problemi emersi nei giorni precedenti. I team continuano a lavorare per trovare la configurazione migliore.

nel secondo banco di prove in bahrain, le squadre hanno affinato le configurazioni e introdotto aggiornamenti mirati, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza aerodinamica e la gestione dei flussi. la messa a punto si è intensificata, mentre alcune scuderie hanno cominciato a testare evoluzioni concentrate in alcune zone chiave della vettura in vista del mondiale. la manovra di sviluppo ha interessato prevalentemente le pance e la zona fondo, con un profilo centrale e posteriore rivisto che rende le sezioni meno taglienti e una chiusura finale più fluida. il particolare rilevato sotto lo sponsor è diventato meno incisivo, con una linea terminale raccordata e più snella rispetto al test precedente.

