Ecco le prime immagini della Mercedes W17, la vettura che accompagnerà la stagione 2026. Presentata ufficialmente il 2 febbraio, si distingue per un design più aggressivo. Toto Wolff ha sottolineato che la squadra è pronta ad affrontare i cambiamenti significativi previsti nel regolamento della Formula 1 per il prossimo anno, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla competitività.

Il look aggressivo non lascia dubbi: questa Mercedes nasce con l’intento di vincere. Stupire, forse aggredire, ma sicuramente arrivare al via del nuovo Mondiale con l’ambizione di tornare davanti a tutti. Le immagini della nuova W17, la prima monoposto di Brackley della nuova era regolamentare di questa Formula 1, sono un’anteprima della vera vettura, la cui presentazione è in programma il 2 febbraio. A colpire, di questi primi render pubblicati dalla squadra, è la nuova livrea, definita dal team come un’espressione audace di identità ed evoluzione. Il design è ancorato da una linea fluida verde Petronas, il colore dello sponsor che da anni domina la monoposto, che attraversa la monoposto nella parte inferiore, enfatizzando i concetti di velocità e precisione che vogliono emergere sulla macchina e accompagnando la transizione dall’iconico argento Mercedes al nero più profondo, che in questi ultimi anni è sempre stato associato al team. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ecco la Mercedes per il 2026: look aggressivo. Le prime immagini della W17

