Mercedes W17 | le evoluzioni nascoste dietro la livrea

Da mondosport24.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il terzo giorno di test a Sakhir, la Mercedes ha portato in pista la W17, spiegando che le modifiche sono state invisibili sotto la livrea. La squadra ha lavorato principalmente sulla gestione dell’energia, cercando di migliorare le prestazioni generali. La vettura ha percorso circa 120 giri, accumulando dati utili per le prossime gare.

Nel terzo giorno di test a Sakhir, la Mercedes ha confermato la propria posizione di leadership con la W17, concentrando l’attività su gestione energetica, affidabilità della power unit e avanzamento dell’aerodinamica. i dati raccolti in giornata hanno fornito indicazioni utili per ottimizzare prestazioni e affidabilità, senza accantonare l’analisi delle aree chiave della vettura. La sessione mattutina è stata chiusa al top da George Russell, che ha infranto per primo l’asticella dell’1’34. Kimi Antonelli ha successivamente migliorato il tempo del compagno, cancellando l’insicurezza legata a precedenti problemi di sospensione nel primo giorno e alla sostituzione della power unit nel secondo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

mercedes w17 le evoluzioni nascoste dietro la livrea

© Mondosport24.com - Mercedes W17: le evoluzioni nascoste dietro la livrea

Approfondimenti su mercedes w17

F1, Mercedes svela la livrea ed i colori della W17. Spunta un nuovo sponsor

Mercedes ha presentato la nuova livrea della W17, con l’aggiunta di un nuovo sponsor.

Ecco la Mercedes per il 2026: look aggressivo. Le prime immagini della W17

Ecco le prime immagini della Mercedes W17, la vettura che accompagnerà la stagione 2026.

Ultime notizie su mercedes w17

Argomenti discussi: Mercedes e piloti celebrano l’evoluzione delle prestazioni della nuova vettura per la stagione di Formula 1; Ferrari SF26: perché la versione di lancio non è quella del Bahrain; Mercedes, per Patrese è la squadra da battere nel 2026: alto livello della W17.

F1 2026, Mercedes W17 e Ferrari SF-26 a confronto – l’analisi tecnica che potrebbe decidere la stagioneScopri l'analisi tecnica che potrebbe decidere la stagione F1 2026. Confronto tra Mercedes W17 e Ferrari SF-26, esplorando aerodinamica attiva, power unit ibrida e gestione termica. Chi vincerà? fuoristrada.it

mercedes w17 le evoluzioniMercedes, emergono le prime crepe della W17: problemi alla sospensione per AntonelliLa Mercedes era uscita con la sensazione di essere il team da battere al termine dei primi shakedown stagionali di Barcellona. In più, tutti i rumors ... formulapassion.it