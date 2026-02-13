Durante il terzo giorno di test a Sakhir, la Mercedes ha portato in pista la W17, spiegando che le modifiche sono state invisibili sotto la livrea. La squadra ha lavorato principalmente sulla gestione dell’energia, cercando di migliorare le prestazioni generali. La vettura ha percorso circa 120 giri, accumulando dati utili per le prossime gare.

Nel terzo giorno di test a Sakhir, la Mercedes ha confermato la propria posizione di leadership con la W17, concentrando l’attività su gestione energetica, affidabilità della power unit e avanzamento dell’aerodinamica. i dati raccolti in giornata hanno fornito indicazioni utili per ottimizzare prestazioni e affidabilità, senza accantonare l’analisi delle aree chiave della vettura. La sessione mattutina è stata chiusa al top da George Russell, che ha infranto per primo l’asticella dell’1’34. Kimi Antonelli ha successivamente migliorato il tempo del compagno, cancellando l’insicurezza legata a precedenti problemi di sospensione nel primo giorno e alla sostituzione della power unit nel secondo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mercedes W17: le evoluzioni nascoste dietro la livrea

Approfondimenti su mercedes w17

Mercedes ha presentato la nuova livrea della W17, con l’aggiunta di un nuovo sponsor.

Ecco le prime immagini della Mercedes W17, la vettura che accompagnerà la stagione 2026.

Ultime notizie su mercedes w17

Argomenti discussi: Mercedes e piloti celebrano l’evoluzione delle prestazioni della nuova vettura per la stagione di Formula 1; Ferrari SF26: perché la versione di lancio non è quella del Bahrain; Mercedes, per Patrese è la squadra da battere nel 2026: alto livello della W17.

F1 2026, Mercedes W17 e Ferrari SF-26 a confronto – l’analisi tecnica che potrebbe decidere la stagioneScopri l'analisi tecnica che potrebbe decidere la stagione F1 2026. Confronto tra Mercedes W17 e Ferrari SF-26, esplorando aerodinamica attiva, power unit ibrida e gestione termica. Chi vincerà? fuoristrada.it

Mercedes, emergono le prime crepe della W17: problemi alla sospensione per AntonelliLa Mercedes era uscita con la sensazione di essere il team da battere al termine dei primi shakedown stagionali di Barcellona. In più, tutti i rumors ... formulapassion.it

Mercedes rallentata dai problemi ma la W17 è “in una finestra di funzionamento accettabile” #F1testing #Mercedes #W17 #Antonelli #Russell #Formula1 x.com

È COMINCIATO IL SECONDO GIORNO DI TEST UFFICIALI F1 2026! In pista la Ferrari SF-26 di Leclerc, che girerà in entrambe le sessioni di giornata. Impegnato anche Antonelli sulla Mercedes W17: guiderà al mattino, poi lascerà la vettura a Ru - facebook.com facebook