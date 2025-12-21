Mercato Cagliari, obiettivo Marianucci: il Napoli apre alla cessione, ma la concorrenza resta alta. Tutti i dettagli Il mercato invernale entra nel vivo e uno dei nomi più discussi per rinforzare le difese della Serie A è quello di Luca Marianucci. Come riportato da alfredopedulla.com, il giovane centrale del Napoli è pronto a lasciare temporaneamente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Cagliari: Marianucci nel mirino dei rossoblù! Gli azzurri aprono alla cessione, ma la concorrenza è forte

