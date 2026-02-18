Mercato Bologna si complicano i rinnovi di Orsolini e di Freuler | un altro big può dire addio!

Orsolini e Freuler rischiano di lasciare il Bologna, perché le trattative per i loro rinnovi si sono complicate. La società ha difficoltà a trovare un accordo con i due giocatori, che potrebbero decidere di andare via a fine stagione. Intanto, un altro elemento di spicco potrebbe seguire la stessa strada, lasciando i rossoblù senza uno dei punti di forza della rosa.

Bologna, dopo il mercato scatta il piano rinnovi: Orsolini e Freuler le prioritàDopo la chiusura del mercato invernale, il Bologna si concentra subito sui rinnovi.

Bologna, il punto di Fenucci: "Lavoriamo su rinnovi Orsolini e Freuler. Calciomercato? Rosa attrezzata”Il Bologna sta attualmente negoziando i rinnovi contrattuali di Riccardo Orsolini e Remo Freuler, puntando a consolidare la rosa attuale.

