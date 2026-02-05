Dopo la chiusura del mercato invernale, il Bologna si concentra subito sui rinnovi. La società punta a blindare Orsolini e Freuler, considerati elementi chiave per la squadra. Nei prossimi giorni, i dirigenti si metteranno al lavoro per definire gli accordi e garantire continuità alla rosa.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, la dirigenza del Bologna sposta immediatamente il focus sulla stabilità interna della rosa. La priorità assoluta di queste ore riguarda i prolungamenti contrattuali di due pilastri dello scacchiere rossoblù: Riccardo Orsolini e Remo Freuler. L’operazione più significativa coinvolge l’esterno azzurro classe ’97. Stando a quanto emerso, il club punta a estendere l’attuale accordo (in scadenza 2027) fino al 2030. Un rinnovo a lungo termine che prevede un adeguamento salariale importante: Orsolini diventerebbe il calciatore più pagato della rosa con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, sancendo il suo ruolo di uomo simbolo del progetto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Bologna, dopo il mercato scatta il piano rinnovi: Orsolini e Freuler le priorità

Remo Freuler torna in campo dopo due mesi di assenza, riaccendendo l'attenzione sul mercato del Bologna.

