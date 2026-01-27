Il Bologna sta attualmente negoziando i rinnovi contrattuali di Riccardo Orsolini e Remo Freuler, puntando a consolidare la rosa attuale. La società conferma l’intenzione di mantenere un organico competitivo, anche in vista del prosieguo del campionato. La strategia si concentra sulla stabilità e sulla continuità, con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo senza interventi di mercato immediati.

Bologna, 27 gennaio 2026 - Il Bologna è al lavoro per il rinnovo di Riccardo Orsolini e Remo Freuler. Lo ha detto l’Amministratore Delegato del club di Saputo, Claudio Fenucci, intervenuto a margine della commemorazione di Arpad Weisz che si è tenuta allo stadio Dall’Ara in occasione del Giorno della Memoria 2026. A che punto sono i rinnovi. Il dirigente rossoblù ha parlato dei prolungamenti di contratto sui quali la società è al lavoro ma anche di calciomercato: “ Sui rinnovi non ci sono passi avanti. Stiamo cercando un accordo economico con Remo Freuler e Riccardo Orsolini. Ci aspetta l’ultima settimana di calciomercato, vediamo se ci saranno opportunità da poter cogliere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna, il punto di Fenucci: "Lavoriamo su rinnovi Orsolini e Freuler. Calciomercato? Rosa attrezzata”

