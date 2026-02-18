Meloni riaccende le polemiche | ‘I magistrati politicizzati ostacolano il governo’

Giorgia Meloni ha accusato i magistrati politicizzati di ostacolare il suo governo, sostenendo che queste figure impediscono di affrontare efficacemente il problema dell’immigrazione illegale. La premier ha pubblicato un video sui social in cui afferma che alcune decisioni giudiziarie rallentano le politiche di sicurezza e controllo delle frontiere. Meloni ha anche sottolineato come queste opposizioni penalizzino gli sforzi del governo per tutelare l’ordine pubblico.

Un videomessaggio, poche frasi e un bersaglio preciso: la magistratura. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna ad accusare una “parte politicizzata” delle toghe di ostacolare la linea del governo sull’immigrazione irregolare. L’innesco della nuova polemica è la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato il Viminale a risarcire con 700 euro un migrante algerino, Redouane Laaleg, per un’irregolarità procedurale nel trasferimento in Albania. Laaeg, 56 anni, in Italia dal 1995, con alle spalle 23 condanne e due espulsioni per pericolosità sociale, era stato scarcerato a Cuneo nel febbraio 2025 e trasferito prima nel CPR di Gradisca d’Isonzo in Friuli e da lì, poi, nel centro di Gjader in Albania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Migranti, Meloni attacca: “Le toghe politicizzate ostacolano l’azione del governo, non arretriamo”Meloni critica le toghe politicizzate, accusandole di ostacolare le decisioni del governo sui migranti.

Meloni: "Toghe politicizzate ostacolano l'azione del governo"Giorgia Meloni ha accusato le toghe politicizzate di bloccare l’azione del governo, dopo aver commentato la vicenda di un cittadino algerino con numerosi precedenti.

