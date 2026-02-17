Meloni | Toghe politicizzate ostacolano l' azione del governo

Giorgia Meloni ha accusato le toghe politicizzate di bloccare l’azione del governo, dopo aver commentato la vicenda di un cittadino algerino con numerosi precedenti. La presidente del Consiglio ha pubblicato un video sui social, in cui ha spiegato che l’uomo, irregolare in Italia e con 23 condanne alle spalle, tra cui lesioni a una donna, non può essere trattenuto in un centro di rimpatrio né trasferito in Albania. Meloni ha aggiunto che questa situazione crea ostacoli concreti all’applicazione delle norme sull’immigrazione.

In un video pubblicato sui propri canali social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è intervenuta sulla vicenda di un "cittadino algerino, irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni", che " non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito in Albania per il rimpatrio. Per lui - dice la premier - alcuni giudici hanno stabilito addirittura non solo che non ci sarà un'espulsione, ma che il ministero dell'Interno dovrà risarcirlo con 700 euro per aver tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione". "Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

