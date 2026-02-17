Migranti Meloni attacca | Le toghe politicizzate ostacolano l’azione del governo non arretriamo
Meloni critica le toghe politicizzate, accusandole di ostacolare le decisioni del governo sui migranti. La premier ha evidenziato come le sentenze influenzate dalla politica rallentino le operazioni di salvataggio e rimpatrio, creando tensioni con le autorità. Nel suo discorso, ha ricordato che gli italiani hanno scelto il centrodestra per rafforzare le leggi e farle rispettare senza esitazioni.
“Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo: per ristabilire regole chiare e farle rispettare. E il governo lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa”. Lo dice in un video su X la premier Giorgia Meloni, che scrive: “Noi continueremo a difendere sicurezza e legalità, senza arretrare”. “Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un Cpr né trasferito nel centro in Albania per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Meloni rilancia l'azione del governo e attacca le toghe: "Vanificano il lavoro delle forze dell'ordine"Il governo di Giorgia Meloni si concentra su temi chiave come sicurezza, giustizia e riforme istituzionali, affrontando anche il rapporto con le istituzioni e gli alleati.
