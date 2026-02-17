Meloni critica le toghe politicizzate, accusandole di ostacolare le decisioni del governo sui migranti. La premier ha evidenziato come le sentenze influenzate dalla politica rallentino le operazioni di salvataggio e rimpatrio, creando tensioni con le autorità. Nel suo discorso, ha ricordato che gli italiani hanno scelto il centrodestra per rafforzare le leggi e farle rispettare senza esitazioni.

“Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo: per ristabilire regole chiare e farle rispettare. E il governo lo sta facendo con determinazione, nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa”. Lo dice in un video su X la premier Giorgia Meloni, che scrive: “Noi continueremo a difendere sicurezza e legalità, senza arretrare”. “Un cittadino algerino irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni, non potrà essere trattenuto in un Cpr né trasferito nel centro in Albania per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Meloni attacca: “Le toghe politicizzate ostacolano l’azione del governo, non arretriamo”

Leggi anche: Meloni: "Toghe politicizzate ostacolano l'azione del governo"

Meloni rilancia l’azione del governo e attacca le toghe: “Vanificano il lavoro delle forze dell’ordine”Il governo di Giorgia Meloni si concentra su temi chiave come sicurezza, giustizia e riforme istituzionali, affrontando anche il rapporto con le istituzioni e gli alleati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.