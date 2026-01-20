Riforme | Magi lancia campagna-appello ' voto ai 16enni' ' politica vicina al futuro del Paese'

Magi propone una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai 16enni, sottolineando l’importanza di una politica più vicina alle esigenze del futuro del Paese. La proposta mira a coinvolgere maggiormente i giovani nel processo democratico, in un contesto di crescente distanza tra cittadini e istituzioni. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo per rafforzare la partecipazione democratica e rendere la politica più rappresentativa delle nuove generazioni.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Oggi c'è una crisi della democrazia oggettiva, un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni. Secondo noi la risposta è quella di aprire nuovi spazi alla partecipazione anzichè fare come negli ultimi anni, ridurli, ridurre i rappresentanti con la riduzione dei parlamentari, ridurre il potere di voto dei cittadini con leggi elettorali che capiscono solo coloro che le scrivono". Riccardo Maggi ha lanciato la campagna-appello per estendere il voto ai sedicenni: un sito (voto16.it), una mobilitazione in tutta Italia, incontri, dibattiti per raccogliere consenso intorno alla modifica dell'articolo 48 della Costituzione a partire dalle politiche del 2027.

