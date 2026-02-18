Meloni | L' uccisione di Quentin Deranque una ferita per l' intera Europa

Il primo maggio, Quentin Deranque è stato ucciso a Lione durante una manifestazione politica. La sua morte ha scosso molti, causando sdegno e dolore tra sostenitori e cittadini. La polizia ha aperto un'indagine per chiarire le cause dell’aggressione, che sembra essere avvenuta durante una lite tra gruppi opposti. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e ha acceso discussioni sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche. Meloni ha commentato che questa perdita rappresenta una ferita aperta per l’Europa intera.

La morte del giovane militante di destra, a Lione, ha suscitato una profonda commozione, in Francia ma non solo. È un delitto orribile, maturato nell'odio politico. Gli arrestati, finora nove, sono ex membri del movimento di estrema sinistra Jeune Garde, sciolto dal governo francese nel 2025. Profonda la commozione della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. "L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia - scrive Meloni sui propri canali social - è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Francia, non ancora identificati gli autori dell’omicidio di Quentin DeranqueA Lione, il 16 febbraio, il procuratore Thierry Dran ha annunciato che gli autori dell’aggressione mortale a Quentin Deranque, militante nazionalista, sono ancora sconosciuti.

