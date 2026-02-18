Giorgia Meloni ha detto che Quentin Deranque è stato ucciso da un clima d’odio crescente. La premier ha spiegato che l’aggressione, avvenuta a Lione, ha causato grande dolore in tutta Europa. Quentin, 23 anni, è stato preso a pugni e calci da alcuni antifascisti durante una lite. La violenza ha provocato una ferita profonda nel cuore della comunità internazionale. Meloni ha sottolineato come la sua morte segnali un problema serio di intolleranza nel continente. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media.

«Un fatto che sconvolge e addolora profondamente» e che è «una ferita per l’intera Europa». Così la premier Giorgia Meloni ha definito sui propri social l’assassinio di Quentin Deranque, il ragazzo francese di 23 anni ucciso di botte da un gruppo di antifascisti a Lione. Meloni: «L’uccisione di Quentin una ferita per l’intera Europa». «L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa», ha scritto Meloni, postando la foto di Quentin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Quentin travolto da un clima d’odio. La sua uccisione sconvolge, è una ferita per l’intera Europa»

Governo: Calenda, 'solidarietà a Meloni, clima odio non va mai minimizzato'Il ministro Calenda esprime solidarietà a Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza di non sottovalutare mai il clima di odio che può alimentare divisioni e tensioni politiche.

Angelika Hutter evade dalla comunità e viene investita da un'auto, è gravissima: aveva travolto e ucciso una famiglia interaAngelika Hutter, coinvolta in un incidente a Ronco all’Adige, si trova in condizioni gravissime dopo essere stata investita da un'auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.