Francia non ancora identificati gli autori dell’omicidio di Quentin Deranque
A Lione, il 16 febbraio, il procuratore Thierry Dran ha annunciato che gli autori dell’aggressione mortale a Quentin Deranque, militante nazionalista, sono ancora sconosciuti. Deranque è stato brutalmente picchiato da almeno sei persone con il volto coperto, senza che finora siano stati trovati indizi sulla loro identità. La polizia sta indagando sul motivo dell’attacco, che si è verificato nel cuore della città.
Quando era stato soccorso la sera del 12 febbraio, Deranque, 23 anni, “presentava principalmente lesioni mortali alla testa”, ha aggiunto Dran durante una conferenza stampa. Contrariamente a quanto inizialmente dichiarato all’Afp da una fonte vicina alle indagini, il magistrato ha precisato che Deranque non aveva riportato alcuna ferita da arma da taglio. La polizia ha ascoltato più di quindici testimoni e sta analizzando i video dell’aggressione, ma “al momento in cui vi parlo non è stato effettuato alcun arresto”, ha riferito Dran. Mentre il governo ha puntato il dito contro il gruppo antifascista La jeune garde, il procuratore non ha voluto fornire dettagli sui possibili aggressori. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso in Francia a 23 anni
Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.
Francia sotto shock per la morte di Quentin Deranque: scontro politico e polemiche internazionali
Quentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francia, uccisione del giovane di estrema destra: le immagini dell’aggressione a Quentin Deranque; Francia: 23enne muore dopo un'aggressione a Lione, Macron invita alla calma; Francia, per l’omicidio dell’attivista di estrema destra il governo accusa il partito di Mélenchon; Francia, morte attivista di estrema destra: reazioni politiche.
Francia, morte attivista di estrema destra: la sinistra di LFI respinge ogni responsabilitàFrancia, morte attivista di estrema destra: la sinistra di LFI respinge ogni responsabilità Da destra tutte le accuse sono rivolte a La France insoumise, anche se i responsabili dell'attacco non sono ... msn.com
Francia: 23enne muore dopo un'aggressione a Lione, Macron invita alla calmaQuentin D è morto dopo essere stato aggredito giovedì Lione quando sono scoppiati incidenti a margine di una conferenza di Rima Hassan all'Istituto di studi politici Sciences Po View on euronews ... msn.com
Quentin Deranque è morto in seguito a un pestaggio di gruppo. Il caso ha assunto una dimensione politica nazionale al cui centro c’è La France insoumise, il partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon x.com
Quentin Deranque, 23enne militante nazionalista morto in un'aggressione: si indaga per omicidio volontario I procuratori hanno spiegato che gli autori dei fatti “sono in corso di identificazione” facebook