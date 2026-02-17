A Lione, il 16 febbraio, il procuratore Thierry Dran ha annunciato che gli autori dell’aggressione mortale a Quentin Deranque, militante nazionalista, sono ancora sconosciuti. Deranque è stato brutalmente picchiato da almeno sei persone con il volto coperto, senza che finora siano stati trovati indizi sulla loro identità. La polizia sta indagando sul motivo dell’attacco, che si è verificato nel cuore della città.

Quando era stato soccorso la sera del 12 febbraio, Deranque, 23 anni, “presentava principalmente lesioni mortali alla testa”, ha aggiunto Dran durante una conferenza stampa. Contrariamente a quanto inizialmente dichiarato all’Afp da una fonte vicina alle indagini, il magistrato ha precisato che Deranque non aveva riportato alcuna ferita da arma da taglio. La polizia ha ascoltato più di quindici testimoni e sta analizzando i video dell’aggressione, ma “al momento in cui vi parlo non è stato effettuato alcun arresto”, ha riferito Dran. Mentre il governo ha puntato il dito contro il gruppo antifascista La jeune garde, il procuratore non ha voluto fornire dettagli sui possibili aggressori. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Francia, non ancora identificati gli autori dell’omicidio di Quentin Deranque

Quentin Deranque, un giovane di 23 anni legato all’estrema destra, è stato ucciso in Francia durante uno scontro con sostenitori dell’estrema sinistra.

Quentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.